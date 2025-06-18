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Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к непоправимым последствиям

Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к непоправимым последствиям
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Любой удар США по Ирану повлечет за собой крайне серьезные проблемы, заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Американцам следует знать, что всякое военное вмешательство США, без всяких сомнений, будет сопровождаться непоправимыми последствиями", - цитирует в среду телеканал "Аль-Арабийя" слова из его заявления.

В миреABC пишет, что США в ближайшие двое суток примут решение о том, будут ли наносить удары по ИрануЧитать подробнее

Хаменеи подчеркнул, что "Иран никогда не сдастся" и не примет навязанного мира.

Он отметил, что Израиль совершил "огромную ошибку" и "будет за это наказан".

Ранее президент США Дональд Трамп делал в соцсети Truth Social ряд жестких заявлений в адрес Тегерана. В частности, он заверил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия и потребовал от властей страны "безоговорочной капитуляции".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Хроника 13 – 18 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран США Али Хаменеи
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