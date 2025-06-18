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Шойгу возложил цветы на Советском мемориальном кладбище в Пхеньяне

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Находящийся с официальным визитом в КНДР секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и члены российской делегации возложили цветы на Советском мемориальном кладбище в Пхеньяне.

"Российская делегация возложила цветы на Советском мемориальном кладбище в Пхеньяне, где похоронены советские военнослужащие, погибшие при освобождении Кореи от японских оккупантов в 1945 году", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.

Накануне Шойгу прибыл по поручению президента РФ Владимира Путина в КНДР, где провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам Шойгу, в ходе переговоров в Пхеньяне была достигнута договоренность об отправке 1 тыс. северокорейских саперов и 5 тыс. военных строителей в Россию для участия в восстановлении Курской области.

Секретарь СБ РФ также отметил, что в ходе текущей поездки основной акцент был сделан на обсуждении вопросов безопасности.

Кроме того, 17 июня Шойгу провел расширенные рабочие консультации с заместителем председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхоном.

Прошлый визит Шойгу в КНДР состоялся 4 июня. На встрече секретарь Совбеза РФ и лидер КНДР обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию вокруг Украины, а также отдельные пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

28 мая Шойгу в Москве на встрече с министром госбезопасности Кореи Ли Чхан Дэ заявил, что оценивает как подвиг действия военных КНДР, которые совместно с российскими силами освобождали территорию Курской области от ВСУ.

Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и Северная Корея ратифицировали его в ноябре.

Ким Чен Ын КНДР Сергей Шойгу
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