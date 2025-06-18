Премьер Грузии заявил, что страна в среднесрочной перспективе не вступит в НАТО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о вступлении Грузии в НАТО не обсуждается в ближайшей и среднесрочной перспективе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Что касается отношений НАТО-Грузия, то вы видите, как развиваются события в последнее время. В НАТО заявляют, что не обсуждают членство Украины и Грузии ни в ближайшей и ни в среднесрочной перспективе, это факт и данность. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем", - сказал Кобахидзе в среду журналистам, комментируя вопрос об отношениях Грузии-НАТО.

Отвечая на вопрос о возможном приостановлении Евросоюзом безвизового режима для Грузии, с которым выступают некоторые европейские политики, в их числе и премьер-министр Польши Дональд Туск, Кобахидзе назвал эти заявления шантажом.

"Все должны привыкнуть к тому, что грузинский народ не поддается на шантаж", - сказал Кобахидзе.