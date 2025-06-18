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США планируют произвести в следующем году миллион артиллерийских снарядов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Армия США в 2026 году рассчитывает получить от производителей более миллиона 155-мм артиллерийских снарядов для восполнения своих арсеналов, сообщило издание Defense One.

Предприятия военно-промышленного комплекса США почти утроили производство 155-мм гаубичных снарядов с начала специальной военной операции России на Украине. Миллионы снарядов были отправлены Киеву, что значительно исчерпало их запас, отмечает издание.

Текущий ежемесячный выпуск снарядов в США составляет 40 тыс. единиц.

"Некоторые из инвестиций, которые мы сделали, только сейчас поступают для реализации планов", - сказал изданию Defense One глава управления вооружений и боеприпасов Минобороны США генерал-майор Джон Рейм.

Пентагон направил на цели проекта почти $5 млрд, в основном за счет дополнительного финансирования, модернизации существующих заводов и открытия новых.

Пентагон США Украина
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