AP отметило неспособность Израиля уничтожить ядерные объекты Ирана без помощи США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Израиль не способен уничтожить подземные иранские объекты, на которых производится высокообогащенный уран, без участия стратегической авиации ВВС США, следует из данных агентства Associated Press (AP).

Для уничтожения объектов Израилю нужны корректируемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP), которые являются одними из самых мощных неядерных боеприпасов в арсенале ВВС США. Они, в частности, способны уничтожить объект по обогащению урана в Фордо, находящийся в горах под 90-метровой толщей скал.

Однако для их применения нужны американские тяжелые стратегические бомбардировщики B-2A Spirit, способные их нести.

Каждая такая авиабомба весит 13,6 тонн. Израильская авиация не располагает способностью их доставки.