Большинство американцев выступает против участия США в конфликте Израиля и Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Больше половины граждан США считают, что Вашингтону не следует участвовать в ирано-израильском конфликте, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса YouGov.

Согласно данным исследования, 60% респондентов выступают против вовлеченности США в этот конфликт, 16% придерживаются противоположного мнения. Остальные 24% заявили, что не определились с позицией.

Большинство опрошенных (56%) считают, что США должны участвовать в переговорах с Ираном по ядерной программе.

Исследование показало, что примерно 50% американцев расценивают Иран как "врага США".

Опрос проводился 13-16 июня. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Ранее некоторые западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность участия США в израильских ударах по иранским ядерным объектам.

Ранее Трамп сделал в соцсети Truth Social ряд жестких заявлений в адрес Тегерана. В частности, он заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия, и потребовал от властей страны "безоговорочной капитуляции".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.