Поиск

Большинство американцев выступает против участия США в конфликте Израиля и Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Больше половины граждан США считают, что Вашингтону не следует участвовать в ирано-израильском конфликте, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса YouGov.

Согласно данным исследования, 60% респондентов выступают против вовлеченности США в этот конфликт, 16% придерживаются противоположного мнения. Остальные 24% заявили, что не определились с позицией.

Большинство опрошенных (56%) считают, что США должны участвовать в переговорах с Ираном по ядерной программе.

Исследование показало, что примерно 50% американцев расценивают Иран как "врага США".

В миреABC пишет, что США в ближайшие двое суток примут решение о том, будут ли наносить удары по ИрануЧитать подробнее

Опрос проводился 13-16 июня. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Ранее некоторые западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность участия США в израильских ударах по иранским ядерным объектам.

Ранее Трамп сделал в соцсети Truth Social ряд жестких заявлений в адрес Тегерана. В частности, он заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия, и потребовал от властей страны "безоговорочной капитуляции".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

США Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Банк UBS отметил, что рост благосостояния в мире ускорился до 4,6% в 2024 году

Банк UBS отметил, что рост благосостояния в мире ускорился до 4,6% в 2024 году
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

AP отметило неспособность Израиля уничтожить ядерные объекты Ирана без помощи США

Рябков сообщил о контактах РФ с США по конфликту на Ближнем Востоке

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран обвинил гендиректора МАГАТЭ в невыполнении обязательств

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к непоправимым последствиям

Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к непоправимым последствиям

Иран нарастил экспорт нефти на 44% после удара Израиля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава СВР назвал критической ситуацию на Ближнем Востоке

Глава СВР назвал критической ситуацию на Ближнем Востоке

РФ предостерегла США от оказания прямой военной помощи Израилю

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МАГАТЭ сообщило о повреждении двух ядерных объектов в Иране из-за ударов Израиля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6576 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана220 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России81 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });