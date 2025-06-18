В Кремле пояснили, что Трамп в среду говорил о субботнем разговоре с Путиным

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Заявление президента США Дональда Трампа о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным - образное, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин позвонил Трампу 14 июня, он поздравил американского лидера с днем рождения, и они обсудили противостояние Ирана и Израиля.