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Песков сообщил об обещании Израилем безопасности для специалистов из РФ в Иране

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Израиль обещал России обеспечить безопасность ее специалистов, работающих в Иране на Бушерской АЭС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сохраняем очень ровные доверительные отношения с Израилем. Только вчера Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в Бушере, не будут в опасности и под угрозой удара", - сказал Песков в интервью РБК-ТВ.

Он подтвердил: Израиль пообещал, что российские специалисты будут в безопасности.

"Наш диалог с Израилем и доверительный характер этого диалога позволяют нам достигать таких пониманий. Это очень важно", - отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном.

"Президент Путин определенно имеет большой потенциал для каких-то посреднических услуг", - сказал он. "Есть потребность в посреднических услугах, но вместе с тем есть клубок пока неразрешенных проблем", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Израиль Иран Бушер
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