ЦАХАЛ сообщил об очередной ракетной атаке Ирана на Израиль

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о начале очередной ракетной атаки Ирана, в нескольких районах страны прозвучали сигналы тревоги.

"ЦАХАЛ обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана по территории Государства Израиль. Для устранения угрозы задействованы оборонительные системы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в telegram-канале.

В сообщении указывается, что в настоящий момент ВВС Израиля проводят операцию по перехвату ракет. Жителям предписано оставаться в укрытиях и ждать дальнейших указаний Командования тыла Израиля.

По информации портала Ynet, количество выпущенных ракет составляет около 20.