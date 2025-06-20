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Макрон призвал Израиль и Иран не наносить удары по энергообъектам и населению

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуться к переговорам после недели войны между Израилем и Ираном и не допускать ударов по энергетическим объектам и гражданскому населению.

"Франция четко и просто заявляет: ничто не оправдывает ударов по энергетическим инфраструктурам и гражданскому населению, ничто", - заявил Макрон в пятницу по случаю посещения авиационного салона Бурже.

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"И абсолютно необходимо отдать приоритет возврату к предметным переговорам, включающим ядерную и баллистическую тематику, а также вопрос о финансировании всех дестабилизирующих регион террористических группировок, которое Иран осуществляет несколько лет. И это то, к чему я призываю с 2018 года", - приводит слова президента телеканал BFMTV.

Макрон сообщил, что Франция, Германия и Великобритания сделают иранской стороне в пятницу в Женеве "всеобъемлющее предложение о переговорах", включающее три названные им темы.

Ранее сообщалось, что 20 июня в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и Германии с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Эммануэль Макрон Франция Израиль Иран
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