Глава МАГАТЭ намерен вернуть инспекторов в Иран, как только это будет возможно

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ вернутся в Иран для наблюдения за ядерными объектами, когда позволит обстановка, заявил в пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Инспекторы вернутся, как только будет обеспечена надлежащая безопасность", - сказал он, выступая в СБ ООН.

Гросси призвал все страны делиться с МАГАТЭ информацией о состоянии иранских ядерных объектов, некоторые из которых пострадали в последние дни в ходе израильских ударов.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.



