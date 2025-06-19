МИД Ирана обвинил МАГАТЭ в создании предлога для израильских атак

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что МАГАТЭ намеренно распространяло недостоверную информацию об иранской ядерной программе, чтобы дать Израилю повод атаковать Иран, передает "Аль-Арабийя" в четверг.

"Вы скрыли правду в своём абсолютно предвзятом докладе, который Британия, ФРГ, Франция и США использовали для составления резолюции с необоснованными обвинениями в несоблюдении обязательств Ираном", - подчеркнул Багаи.

"Эту резолюцию впоследствии использовали в качестве финального предлога (...) начать агрессивную войну против Ирана и атаковать наши ядерные объекты", - добавил он.

Обратившись к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, Багаи предупредил, что "вводящие в заблуждение нарративы приводят к тяжёлым последствиям и влекут за собой ответственность".

"Вы сделали МАГАТЭ партнёром в этой несправедливой войне", - заключил Багаи.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, представленную Британией, ФРГ, Францией и США, согласно которой Тегеран не в полной мере исполнял свои обязательства в ядерной сфере. В ответном заявлении МИД Ирана и Организация по атомной энергии страны раскритиковали документ, обвинив международную организацию в политической ангажированности и отсутствии фактологической базы при составлении отчётности.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.