США ввели санкции для пресечения поставок товаров для ВПК Ирана

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Власти США вводят ограничительные меры против одного физического и восьми юридических лиц за участие в закупке и доставке оборудования для иранской оборонной промышленности. Об этом сообщается в пятницу на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

"Сегодня OFAC вводит санкции против одного человека и восьми организаций, а также одного судна за их вовлечение в закупку и перегрузку важного оборудования для иранской оборонной промышленности", - говорится в сообщении управления.

Меры в том числе коснулись компаний, базирующихся в Китае, Сингапуре и Турции, а также идущего под флагом Панамы сухогруза SHUN KAI XING и его капитана с китайским гражданством.



