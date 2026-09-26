В руководстве АдГ выступили за восстановление "Северного потока"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла высказал необходимость восстановления газопровода "Северный поток".

"Четыре года назад противники германского энергетического суверенитета подорвали "Северный поток". Жизнеспособность германской промышленности оказалась под угрозой. "Северный поток" необходимо отремонтировать, открыть вновь и обеспечить его безопасность", - написал он в субботу в соцсети Х.

"АдГ требует, чтобы это нападение было расследовано на международном, национальном и европейском уровнях. Все ответственные должны понести наказание", - отметил он.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию, написал: "Все так. Совместными силами мы вновь откроем "Северный поток". АдГ - это голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет, процветание, мир и сотрудничество".

Ранее на этой неделе стало известно, что окружной суд хорватского города Пулы одобрил выдачу задержанного гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию, где был издан европейский ордер на его арест по обвинению в участии нападения на газопровод "Северный поток".

Журавлева взяли под стражу 19 августа близ хорватского города Пулы. Он - опытный дайвер, предположительно входил в группу, которая в сентябре 2022 года использовала взрывчатку для подрыва газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Группа отправилась из германского города Росток на парусной яхте, арендованной у немецкой компании, с поддельными удостоверениями личности. Согласно сообщению германской прокуратуры, он участвовал в необходимых погружениях.