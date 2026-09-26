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В Турции уверены, что своими нападками Нетаньяху хочет отвлечь внимание от Газы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая сторона в субботу ответила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, обрушился с критикой на Анкару.

"Ложь и личные нападки, как бы громко и часто их не повторяли, не выдерживают столкновения с неопровержимыми фактами - пока Израиль несет миру войну, разрушения и нестабильность, Турция стоит за мир, и выступает за создание двух государств (палестинского и еврейского) - это единственный реальный путь для прочного мира", - приводит в субботу турецкий телеканал TRT слова сотрудника турецкой миссии при ООН Ихсана Тайлана.

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"Мы продолжим стоять с палестинским народом плечом к плечу, пока не будет создано независимое, суверенное и территориально целостное палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что израильские нападки лишь призваны отвлечь внимание от происходящего в секторе Газа.

Выступая на ГА ООН в четверг Нетаньяху заявил: "Еще одна страна, которая распространяла ложь об Израиле - Турция. Эрдоган (Реджеп Тайип Эрдоган - президент Турции) также укрывает руководство ХАМАС, он призывает к уничтожению Израиля и заявляет, что станет правителем Иерусалима", - добавил премьер Израиля, подчеркнув, что у Эрдогана не получится сделать это.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что "Эрдоган убил тысячи курдских граждан, отрицает геноцид армян, незаконно оккупирует северную часть Кипра - страны-члена ЕС, он совершает нападки против Греции, а теперь хочет захватить Сирию".

Перед выступлением Нетаньяху ряд делегаций мусульманских стран покинули зал заседания ГА ООН.

Газа Израиль ООН Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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