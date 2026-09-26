Спасатели нашли четырех человек на месте взрыва в Афинах

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают работы на руинах разрушенного дома в районе Афин Плаки. Как сообщает Associated Press, из-под обломков достали четверых людей, они без сознания. Продолжаются поиски других пострадавших.

Взрыв произошел в пятницу, 25 сентября. Предположительно, его причиной стала утечка газа. Мэр Афин Харис Дукас сообщил, что пострадали строения в других районах греческой столицы, жителей некоторых домов эвакуировали.

Воскресную службу в расположенной неподалеку церкви решили проводить на улице, так как постройка также получила повреждения.

Район Плака - один из старейших жилиых районов Афин, расположен неподалеку от Акрополя.