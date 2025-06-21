В Израиле считают, что поразили более 200 пусковых установок ракет Ирана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ВВС Израиля оценивают количество выведенных из строя установок для запуска баллистических ракет в Иране более чем в двести единиц, сообщает в субботу The Times of Israel.

"В ВВС считают, что на данный момент они вывели из строя более 200 пусковых установок баллистических ракет, или примерно половину того, чем располагал Иран до конфликта", - информирует издание.

При ударах по местам запуска ракет и ракетным складам ВВС задействовали сотни самолетов и бомб. Кроме того, десятки ракетных установок удалось уничтожить при помощи беспилотников; также ликвидированы десятки человек, обслуживающих эти вооружения.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.