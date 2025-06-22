Трамп полагает, что после ударов США по иранским ядерным объектам в Израиле стало безопаснее

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что после нанесения Соединенными Штатами ударов по трем иранским ядерным объектам Израиль почувствует себя в большей безопасности, сообщает портал Axios.

В кратком телефонном разговоре с журналистом портала Трамп заявил: "Израиль сейчас в значительно большей безопасности".

Ранее американский президент сообщил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.

"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал президент в Truth Social.

Также Трамп заявил о намерении выступить с обращением к нации.