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Трамп пригрозил Ирану дальнейшими ударами

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ирану следует мирно решить разногласия с США, чтобы избежать дальнейших ударов по своей территории, заявил в ночь на воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Они должны согласиться на мир", - сказал он в ходе выступления.

По словам Трампа, "если они не пойдут на это, то их ждут дальнейшие удары: они будут мощнее, а проводить их будет проще".

"Так продолжаться не может (...). Иран ждет либо мир, либо трагедия, значительно превосходящая то, что мы видели в последние восемь дней", - добавил президент.

По его словам, в Иране "есть еще много возможных целей (...). Если не удастся быстро найти мирное решение, то мы будет жить по этим целям: профессионально и точно".

Ранее в воскресенье Трамп сообщил, что американские военные успешно нанесли удары по иранским ядерным объектам Натанз, Фордо, а также - в Исфахане.

Многие СМИ сообщали, что подземный центр Фордо - самый защищенный иранский ядерный объект. Предполагалось, что у Израиля не было оружия, способного его поразить, и потому потребовалась помощь Вашингтона.

ВВС Израиля в последние дни наносят удары по Ирану, в том числе - по его ядерным объектам. Иран в ответ проводит ракетные обстрелы израильской территории.

Дональд Трамп Иран США
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