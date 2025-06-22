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Советник верховного лидера Ирана призвал нанести удары по американским кораблям

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Хосейн Шариатмадари, известный как советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, после атаки США по иранским ядерным объектам призвал нанести ракетные удары по кораблям ВМС Соединенных Штатов и закрыть Ормузский пролив, сообщает газета "Кайхан".

Консервативное издание, главным редактором которого является Шариатмадари, опубликовала заявление советника: "Без колебаний и промедления, в качестве первого шага мы должны нанести ракетные удары по американскому военно-морскому флоту, базирующемуся в Бахрейне, и одновременно закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства".

Призыв заканчивался цитатой из Корана, которая гласила: "Убивайте их, где бы вы их ни настигли".

Официального ответа Хаменеи на американский удар пока не последовало.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о нанесении ударов по трем ядерным объектам в Иране.

"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в соцсети Truth Social, добавив, что с "Фордо было покончено".

Дональд Трамп Иран Натанз Али Хаменеи
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