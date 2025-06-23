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Трамп призвал сдерживать рост цен на нефть

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник обратился ко всем сторонам, имеющим влияние на ситуацию, с призывом не допускать роста цен на нефть.

"Цены на нефть нужно держать на низком уровне, это касается всех. (...) Вы играете на руку врагу, не делайте этого!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, он напомнил Минэнерго США о лозунге "Бури, детка, бури!", подразумевающий увеличение добычи энергоресурсов. Ранее Трамп неоднократно использовал эту фразу, говоря о планах в сфере энергетики, в том числе в ходе предвыборной кампании прошлой осенью.

Президент подчеркнул, что на такие шаги нужно "идти сейчас".

Заявления Трампа прозвучали на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране. Трамп заявил о полном уничтожении расположенных там ядерных объектов.

Вместе с тем в воскресенье некоторые западные СМИ сообщили, что иранский парламент, по некоторым данным, высказался за перекрытие пролива. Если это так, то далее этот вопрос переходит на рассмотрение иранского верховного совета по нацбезопасности.

Через Ормузский пролив, среди прочего, проходит множество маршрутов по морской перевозке нефти и газа.

Дональд Трамп Иран США Минэнерго США
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