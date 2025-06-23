Катар из-за ситуации с безопасностью закрывает воздушное пространство

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти Катара объявили о временном закрытии воздушного пространства страны из соображений безопасности, сообщает в понедельник катарский МИД.

"Власти Катара оповещают о временной приостановке авиасообщения с целью обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны", - говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Сроки ограничений министерство не указало.

Телеканал "Аль-Арабийя" отмечает, что на территории Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская военная база "Аль-Удейд".