Поиск

Росавиация запретила выполнять рейсы в воздушном пространстве Катара до 26 июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Росавиация в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке запретила выполнять рейсы в воздушном пространстве Катара, ограничения действуют предварительно до 2:59 26 июня по московскому времени.

В миреИранские СМИ сообщили о запуске Тегераном ракет по базам США в Катаре и ИракеЧитать подробнее

Решение принято для обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении ведомства.

Введенные ранее ограничения на полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана остаются в силе. Они действуют также до 26 июня.

Ранее в понедельник власти Катара объявили о временном закрытии воздушного пространства страны из соображений безопасности.

Росавиация Катар Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпросвещения РФ предлагает с осени убрать украинский язык из школьных программ

Минпросвещения РФ предлагает с осени убрать украинский язык из школьных программ

Что произошло за день: понедельник, 23 июня

Глава IT-комитета обратится в Генпрокуратуру и МВД по случаям "юридического экстремизма"

Второй фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма осужден на 13 лет

Нападение на Crocus City Hall

Дело 19 обвиняемых в теракте в Crocus City Hall направили прокурору для передачи в суд

В Кремле заявили, что Москва и Белград обсудили тему поставок боеприпасов ВСУ

В Кремле заявили, что Москва и Белград обсудили тему поставок боеприпасов ВСУ

Путин назвал беспардонной ложью заявления о планах РФ вторгнуться в Европу

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

В России на 1 тыс. населения насчитывается 10 доноров крови

Начало строительства Приморской АЭС запланировано на декабрь 2027 года

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана346 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });