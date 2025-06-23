Росавиация запретила выполнять рейсы в воздушном пространстве Катара до 26 июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Росавиация в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке запретила выполнять рейсы в воздушном пространстве Катара, ограничения действуют предварительно до 2:59 26 июня по московскому времени.

Решение принято для обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении ведомства.

Введенные ранее ограничения на полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана остаются в силе. Они действуют также до 26 июня.

Ранее в понедельник власти Катара объявили о временном закрытии воздушного пространства страны из соображений безопасности.