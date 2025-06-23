В ЕС начали обсуждать возможные санкции против властей Грузии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели действия властей Грузии в отношении оппозиции, затрагивалась перспектива санкций, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Правительство держит себя все более и более жестко, проявляет насилие по отношению к различным оппозиционерам, к СМИ", - заявила Каллас в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

По ее словам, был затронут вопрос о возможности санкций ЕС "в отношении лиц, несущих ответственность за эти действия".

Каллас сообщила, что после состоявшегося обмена мнениями по Грузии, Совет ЕС вернется к этой теме на своем июльском заседании для того, чтобы прийти к согласию по вопросу санкций.