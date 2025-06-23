Поиск

В ЕС начали обсуждать возможные санкции против властей Грузии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели действия властей Грузии в отношении оппозиции, затрагивалась перспектива санкций, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Правительство держит себя все более и более жестко, проявляет насилие по отношению к различным оппозиционерам, к СМИ", - заявила Каллас в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

По ее словам, был затронут вопрос о возможности санкций ЕС "в отношении лиц, несущих ответственность за эти действия".

Каллас сообщила, что после состоявшегося обмена мнениями по Грузии, Совет ЕС вернется к этой теме на своем июльском заседании для того, чтобы прийти к согласию по вопросу санкций.

ЕС Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ирак, ОАЭ и Кувейт закрыли свое воздушное пространство

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

США заранее знали о готовящейся Ираном атаке по базе "Аль-Удейд" в Катаре

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран заранее предупредил Катар о готовящихся ударах

Иран заранее предупредил Катар о готовящихся ударах
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Власти Катара подтвердили перехват иранских ракет

Что произошло за день: понедельник, 23 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иранские СМИ сообщили о запуске Тегераном ракет по базам США в Катаре и Ираке

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран запустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке

Катар из-за ситуации с безопасностью закрывает воздушное пространство

Трамп призвал проверить слова Медведева о готовности ряда стран поставить ядерный боекомплект Ирану

Трамп призвал проверить слова Медведева о готовности ряда стран поставить ядерный боекомплект Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана346 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });