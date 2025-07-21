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Премьер Грузии отверг обвинения в пророссийских настроениях правительства страны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает частью антигрузинской пропаганды обвинения правительства республики в пророссийских настроениях и действиях.

"Есть только одна причина называть наше правительство пророссийским - мы не действуем по внешним указаниям, мы очистили все ветви власти от агентов, защищаем свой суверенитет, не допускаем пропаганду ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ) и не участвуем в войне", - написал Кобахидзе в соцсетях в понедельник.

Он подчеркивает, что до сих пор никто не смог представить хоть какие-то доказательства пророссийского курса правительства Грузии.

"Мы имеем дело с геббельсовскими методами пропаганды, когда сначала создается образ врага, а затем оппонента обвиняют в связях с ним. Такой пропаганде не нужны никакие факты", - написал Кобахидзе.

Евросоюз не раз в последние месяцы обвинял правительство Грузии в изменении прозападного курса в пользу ориентации на Россию и Китай.

Ираклий Кобахидзе Грузия Евросоюз
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