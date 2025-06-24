Казахстанцам при въезде в РФ посоветовали регистрироваться в ruID

Обязательным это не является

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России с 30 июня этого года в рамках апробации новых правил и условий для безвизового въезда иностранцев просят заранее подавать заявление через приложение ruID, однако это не является обязательным и не влияет на пограничный контроль, сообщило посольство РФ в Казахстане.

"Введение в качестве эксперимента новой процедуры регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер мер в рамках эксперимента по въезду в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", - говорится в распространенном сообщении посольства.

Вместе с тем в посольстве отметили, что использование приложения ruID дает ряд преимуществ, "в том числе при пользовании госуслугами онлайн, услугам мобильной связи российских операторов, осуществлению мобильных платежей и так далее".

Как сообщалось, с 1 декабря 2024 года Россия в качестве эксперимента ввела требования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу РФ, по сдаче биометрии. На первом этапе эксперимент проводился в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Далее с 30 июня 2025 года эта практика будет распространена на все погранпереходы.

В конце мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в России с 30 июня в рамках второго этапа эксперимента вводится требование о заполнении иностранными гражданами электронного заявления о планирующемся посещении страны, которое необходимо оформить не позднее трех суток до даты въезда.