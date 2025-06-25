У Израиля заканчиваются некоторые виды ключевых вооружений

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля испытывает нехватку некоторых видов ключевых вооружений, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновники США заявили телеканалу, что у израильских военных не хватает некоторых видов ключевых вооружений, президент США Дональд Трамп пытается сохранить хрупкое перемирие между Израилем и Ираном.

По словам источников, у Израиля особенно мало боеприпасов.

В ночь на вторник Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном; позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране. Однако затем израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону страны, израильские военные собираются ответить на эти удары.

Американские СМИ сообщали, что Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гаагу заявил журналистам, что "недоволен" и Ираном, и Израилем. Затем он отдельно подчеркнул, что "очень недоволен" Израилем.

Впоследствии Трамп заявил, что Израиль согласился отменить запланированные удары по Ирану, перемирие между сторонами конфликта остается в силе.

Однако The Times of Israel передавало, что Армия обороны Израиля провела ограниченный по масштабам ответ на удары иранскими ракетами, атаковав только радар недалеко от Тегерана. По данным издания, Израиль уменьшил масштаб своего ответа на иранские удары после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом.