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Трамп обещал спасти Нетаньяху от израильского суда

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал продолжающийся в Израиле процесс по обвинению премьер-министра Биньямина Нетаньяху в коррупции "охотой на ведьм" и обещал спасти его, сообщает CNN.

"Именно Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь именно Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаньяху", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он добавил: "Я был потрясен, услышав, что государство Израиль, которое только что пережило один из величайших моментов в своей истории, и которым решительно руководит Биби Нетаньяху, продолжает свою нелепую охоту на ведьм против своего премьер-министра времен Великой войны!"

По словам президента, он и Нетаньяху "только что вместе прошли через ад, сражаясь с (...) Ираном, и на месте Нетаньяху любой другой понес бы потери".

CNN, комментируя заявление Трампа, обращает внимание, что Трамп, вылетая из Вашингтона в Нидерланды во вторник в телефонном разговоре с Нетаньяху был "исключительно тверд и прямолинеен", обвинив его в нарушении достигнутого с Ираном соглашения о перемирии, однако позже заявил, что режим прекращения огня соблюдается.

Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, которые он называет политической "охотой на ведьм".

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