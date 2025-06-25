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Авиакомпания El Al возобновит рейсы из Москвы в Тель-Авив 1 июля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания El Al возобновит прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Тель-Авив с 1 июля, полеты будут выполняться из Домодедово пять раз в неделю, сообщает пресс-служба Минтуризма Израиля.

Там отметили, что рейсы будут выполняться с воскресенья по четверг из аэропорта Домодедово. Их общая частота составит пять раз в неделю. Полеты будут осуществляться на бортах Boeing 737-900. Время в пути - пять часов.

Ранее El Al объявила об отмене рейсов в связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Полномочный министр посольства Израиля в РФ, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ Владимир Шкляр заявил, что "Израиль возвращается к обычной спокойной жизни, авиасообщение восстанавливается, пляжный сезон в самом разгаре". "Мы продолжим работу над восстановлением туризма", - добавил он.

13 июня МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации. Вслед за ним Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в эти страны.

El Al Москва Домодедово Тель-Авив Израиль
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