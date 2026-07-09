Израильская El Al продлила отмену рейсов между Тель-Авивом и Москвой до 1 сентября

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Израильская авиакомпания El Al сообщила агентам о продлении отмены рейсов между Тель-Авивом и Москвой до конца лета, следует из сообщения авиакомпании, которое получили ее агенты по продажам билетов.

"EL AL Israel Airlines информирует об отмене рейсов LY611/612 и LY613/614 до 01 сентября 2026 года", - цитирует сообщение компания "Авиа Центр".

25 июня перевозчик сообщил о приостановке рейсов в Россию до конца июня в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве. Российские авиакомпании, наоборот, увеличивают число рейсов в Израиль. Так, Red Wings в четверг объявила о запуске рейсов Тель-Авив из Сочи с 27 октября. Перевозчик также выполняет рейсы в город из Москвы.