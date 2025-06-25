Поиск

Белый дом хочет сократить передачу секретной информации Конгрессу

Причиной стала утечка секретных данных о последствиях ударов по Ирану

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить передачу секретной информации Конгрессу после утечки в прессу предварительной оценки последствий бомбардировки иранских ядерных объектов 22 июня, сообщает в среду Axios со ссылкой на четыре источника.

"Источники в администрации информируют, что они планируют ограничить количество публикаций в CAPNET - системе, используемой для обмена секретной информацией с Конгрессом", - передаёт портал.

"Мы объявляем войну информаторам", - заявил Axios один из собеседников.

Он добавил, что ФБР занялось расследованием инцидента.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Официальные лица США неоднократно заявляли о полном уничтожении иранской ядерной программы вследствие этих атак.

Предварительная оценка ударов, проведенная разведывательным управлением Минобороны США, появилась в системе CAPNET в понедельник. Во вторник телеканал CNN, используя эти данные, распространил сообщение о том, что американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы. Газета The New York Times писала, что удары, нанесенные в минувшие выходные, отбросили ядерную программу Ирана в развитии меньше, чем на шесть месяцев.

В среду глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ФБР расследует утечку. Он усмотрел политические мотивы в ситуации с обнародованием в СМИ этой информации, отметив ее секретность, "предварительный характер" и "низкую достоверность".

Белый дом Иран США Пентагон ФБР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп призвал членов НАТО к действиям по украинскому урегулированию. Обобщение

Трамп сообщил, что планирует провести разговор с Путиным

Трамп сообщил, что планирует провести разговор с Путиным

Генсек НАТО назвал Россию непосредственной и долгосрочной угрозой для альянса

Генсек НАТО пообещал Украине поддержку на пути к вступлению в альянс

Генсек НАТО пообещал Украине поддержку на пути к вступлению в альянс
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Тегеране заявили о серьезном повреждении ядерных объектов Ирана

В итоговом заявлении саммита НАТО смягчили позицию по России

В итоговом заявлении саммита НАТО смягчили позицию по России

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Конфликт Израиля и Ирана может придать новый импульс переговорам о "Силе Сибири 2"

Что случилось этой ночью: среда, 25 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана387 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6608 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });