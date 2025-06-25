Белый дом хочет сократить передачу секретной информации Конгрессу

Причиной стала утечка секретных данных о последствиях ударов по Ирану

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить передачу секретной информации Конгрессу после утечки в прессу предварительной оценки последствий бомбардировки иранских ядерных объектов 22 июня, сообщает в среду Axios со ссылкой на четыре источника.

"Источники в администрации информируют, что они планируют ограничить количество публикаций в CAPNET - системе, используемой для обмена секретной информацией с Конгрессом", - передаёт портал.

"Мы объявляем войну информаторам", - заявил Axios один из собеседников.

Он добавил, что ФБР занялось расследованием инцидента.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Официальные лица США неоднократно заявляли о полном уничтожении иранской ядерной программы вследствие этих атак.

Предварительная оценка ударов, проведенная разведывательным управлением Минобороны США, появилась в системе CAPNET в понедельник. Во вторник телеканал CNN, используя эти данные, распространил сообщение о том, что американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы. Газета The New York Times писала, что удары, нанесенные в минувшие выходные, отбросили ядерную программу Ирана в развитии меньше, чем на шесть месяцев.

В среду глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ФБР расследует утечку. Он усмотрел политические мотивы в ситуации с обнародованием в СМИ этой информации, отметив ее секретность, "предварительный характер" и "низкую достоверность".