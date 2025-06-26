Латвия продлила до конца года усиленный режим охраны границы с Белоруссией

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Латвия продлила усиленный режим охраны границы с Белоруссией, он будет действовать до конца года, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Кабинет министров продлил режим работы усиленной системы охраны границы до 31 декабря текущего года", - говорится в сообщении.

Усиленный режим охраны границы с Белоруссией был установлен Латвией 13 марта 2024 года, сроком на полгода, после чего продлевался.

В МВД республики заявляли, что соответствующий "приказ издан в целях обеспечения безопасности государственной границы и предотвращения угроз, а также с учетом выявленного в настоящее время количества попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы и тенденции к их росту".

На усиление государственной пограничной охраны Латвии направлены полиция и национальные вооруженные силы.