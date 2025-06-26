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Белый дом не намерен в ближайшее время принимать решение о следующем главе ФРС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Принятия решения относительно следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшее время не планируется, сообщили газете Financial Times в Белом доме.

Появившаяся ранее в The Wall Street Journal информация о том, что президент США Дональд Трамп может назвать имя будущего руководителя американского ЦБ заблаговременно, привела к падению курса доллара в четверг. Полномочия Джерома Пауэлла в качестве председателя Федрезерва истекают в мае следующего года.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,6% и находится на минимуме с февраля 2022 года.

"Решений по кандидатуре будущего председателя ФРС в ближайшее время не ожидается, хотя у президента есть право изменить свое мнение, - заявили в Белом доме в ответ на запрос FT. - У президента есть много хороших претендентов на должность следующего главы Федрезерва".

Ранее WSJ сообщила, что Трамп, недовольный Пауэллом, думает о том, чтобы объявить имя его преемника уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего.

Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла, отмечает WSJ.

Федрезерв удерживает базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря. Трамп, между тем, считает, что ее уровень должен быть по крайней мере на 2-3 процентных пункта ниже, чем в данный момент. Он постоянно подвергает критике осторожную позицию Пауэлла, который настаивает, что регулятор не намерен менять ДКП, пока последствия торговой политики Вашингтона для инфляции не станут более очевидными.

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