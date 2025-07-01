В ЕК подтвердили готовность Украины к началу переговоров о вступлении в ЕС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Украина заслуживает начала переговоров о вступлении в ЕС, а проведенные в Венгрии национальные консультации по этому вопросу не выходят за пределы ее компетенции, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье.

"По нашему мнению, Украина осуществляет необходимые реформы в самых сложных условиях, которые можно себе представить. Согласно оценке комиссии, условия для первого переговорного кластера, то есть по основополагающим принципам, выполнены", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Мы проанализировали выполнение (украинского - ИФ) плана по вступлению в ЕС. Мы видим, что обеспокоенности соседних стран получили ответ. Мы всегда защищали подход к вступлению в союз на основе достижений. Нет объективных причин препятствовать решению по первой главе переговоров об основополагающих принципах", - добавил представитель ЕК.

Он выразил надежду, что переговоры по этому кластеру могут быть быстро завершены.

"Что касается прошедших в Венгрии национальных консультаций, наша позиция очень ясна: мы принимаем к сведению их результаты. Венгерское правительство инициировало организацию этих не имеющих юридической силы консультаций, относящихся к национальной компетенции, и это Венгрии, ее правительству объяснять, какие выводы оно рассчитывает сделать из этих консультаций", - сообщил Мерсье в ответ на соответствующий вопрос.

Ему был задан вопрос о том, не рассматривается ли возможность разделения процессов вступления в Евросоюз Украины и Молдавии в связи с тем, что вето Венгрии на начало переговоров с Киевом может затянуться на неопределенное время и помешать переговорам ЕС с Кишиневом.

"Это решение, которое должно быть принято государствами-членами. Для комиссии вопрос ясен, она поддерживает обе страны в проведении ими реформ в соответствии с их повестками. Обе достигли хорошего прогресса. Мы продолжим нашу работу на политическом, техническом уровнях и в том, что касается финансовой поддержки. Мы постараемся, чтобы все государства-члены были в состоянии утвердить первый кластер по основополагающим принципам для обеих стран", - сказал Мерсье.

На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан объявил результаты национальных консультаций по вступлению Украины в ЕС. Он сообщил, что участие в голосовании приняли 2 млн 278 тыс. человек. Из них 95% проголосовали против вступления Украины в Евросоюз.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня Венгрия заблокировала предложение об открытии первого кластера переговоров с Украиной, тогда как 26 стран Евросоюза его поддержали.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, выступая на этом саммите перед лидерами стран ЕС, заявила, что необходимо поддерживать процесс вступления в Евросоюз Украины и Молдавии.

"Украина и Молдавия уже выполнили условия для старта первоначального пула переговоров - так называемого кластера "основополагающих принципов". Теперь мяч на нашей стороне. Нам нужно сохранить импульс", - сказала глава Европарламента.