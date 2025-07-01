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Еще около 800 человек эвакуированы из зоны прорыва горного озера в Чуйской области Киргизии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Еще около 800 человек эвакуированы из-за прорыва горного озера Такыр-Тор в Чуйской области Киргизии, сообщает во вторник пресс-служба МЧС республики.

"Объём воды в горном озере Такыр-Тор продолжает расти. Спасатели эвакуировали ещё 782 жителя из близлежащих сёл", - сообщили в МЧС.

Оперативная группа МЧС по Чуйской области совместно с районной эвакуационной комиссией Ысык-Атинского района эвакуировала 500 человек из села Алмалуу, 240 человек из Горной Серафимовки, а также 42 пожилых человека из дома-интернета для престарелых и инвалидов, расположенного в Нижней Серафимовке.

Отмечается, что 1 июля примерно в 03:00 (00:00 по Москве) объём озера значительно увеличился. Потоки воды затопили автомобильную дорогу между сёлами Алмалуу и Горная Серафимовка, в результате чего движение по ней было временно перекрыто.

27 июня МЧС Киргизии сообщило о прорыве озера Такыр-Тор. Из зоны затопления ранее эвакуировали 950 человек. в Ысык-Атинском районе введен режим ЧС.

МЧС Киргизии Ысык-Атинский район
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