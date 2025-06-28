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Пятеро грузинских активистов оппозиции начали голодовку

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Начавшая накануне вечером голодовку перед зданием парламента лидер оппозиционной партии "Дроа" Елена Хоштария заявила журналистам, что ее радикальная акция направлена против "репрессий действующих властей Грузии".

"Нелегитимные власти, управляемые из Москвы, продолжают аресты оппозиционных политиков, и мы будем продолжать борьбу против этого режима до победного конца", - сказала Хоштария, уже голодавшая 17 дней в ноябре 2021 года в знак солидарности с заключенным бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

К акции голодовки Хоштария в субботу присоединились еще четверо активистов оппозиции.

Ранее в июне в Грузии были задержаны восемь лидеров оппозиционных партий. Тбилисский городской суд отправил их в заключение на семь и восемь месяцев по 349-й статье Уголовного кодекса за невыполнение требований временной следственной парламентской комиссии.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала всех сторонников оппозиции в воскресенье, 29 июня, провести митинг протеста против действующих властей у здания парламента.

Грузия Елена Хоштария
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