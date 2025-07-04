Президент Грузии пообещал помиловать получивших сроки оппозиционеров

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Михаил Кавелашвили обещает помиловать восьмерых лидеров оппозиции, арестованных судом на срок от семи до восьми месяцев за отказ от сотрудничества с временной следственной парламентской комиссией.

Кавелашвили написал в соцсетях, что в октябре 2025 года состоятся местные выборы и "важно, чтобы в них полноценно участвовали все политические партии".

"Учитывая эти обстоятельства, предлагаю всем осужденным политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и в этом заявлении подтвердить свое желание участвовать в выборах. В случае поступления такого ходатайства я незамедлительно издам указ о помиловании соответствующих осужденных", - написал Кавелашвили.

Первая реакция на предложение Кавелашвили со стороны оппозиционной партии "Сильная Грузия", лидеры которой Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают восьмимесячное заключение, была крайне негативной.

В оппозиционной партии "Коалиция за перемены" также заявили, что ни о каких "сделках с нелегитимными властями" они участвовать не будут.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава, заявила журналистам, что "заявление нелегитимного президента Кавелашвили продиктовано реальными опасениями введения против режима санкций со стороны цивилизованного мирового сообщества".

"Я уверена, что никто из арестованных лидеров оппозиции не подаст никакого прошения о помиловании нелегитимному президенту", - сказала Бокучава.