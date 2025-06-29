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Корабль компании Blue Origin с коммерческим экипажем в воскресенье стартует в суборбитальный полет

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль New Shepard с коммерческим экипажем в составе шести туристов в воскресенье стартует в суборбитальный полет, сообщает компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа NS-33 входят член совета директоров некоммерческой организации "Природа вне политики" Элли Кюнер и её супруг, председатель совета директоров компании Building and Land Technology Карл Кюнер, филантроп и бывший глава транспортных компаний Леланд Ларсон, бизнесмен Фредди Рескиньо-младший, юристы Оволаби Салис и Джим Ситкин.

Запуск New Shepard предполагается осуществить со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 08:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 по Москве). Полет продлится около 10-11 минут.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделяется спускаемый аппарат, который по инерции набирает высоту примерно до 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с космическими туристами находится на высшей точке полета около трех минут.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

Затем после снижения капсула совершает мягкую посадку с использованием парашютной системы. А ракета-носитель NS-5 осуществляет самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

В рамках программы New Shepard уже осуществлено 12 успешных суборбитальных миссий с экипажем, 64 туриста побывали на границе между атмосферой Земли и космосом.

Blue Origin New Shepard США Техас
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