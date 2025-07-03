Новое предложение США Газе предусматривает освобождение заложников в течение 60 дней

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Израильские заложники ХАМАС должны быть освобождены поэтапно в течение 60 дней согласно новому предложению США по прекращению огня в секторе Газа, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сделка повлечет за собой освобождение 10 оставшихся в живых заложников и возвращение 18 тел, все еще удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, в обмен на палестинских заключенных.

Источники издания уточнили, что освобождение заложников и возвращение тел будут осуществляться поэтапно, пятью группами в течение 60 дней.

Газета напоминает, что, согласно предыдущему предложению Соединенных Штатов, все пленные должны были быть освобождены к седьмому дню прекращения огня.

По словам трех израильских чиновников, новое предложение направлено на то, чтобы предоставить ХАМАС более твердые гарантии того, что временное перемирие может проложить путь к постоянному прекращению боевых действий в палестинском анклаве.

Ранее Associated Press (AP) сообщило, что в движении ХАМАС заявили о готовности заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, но не приняли предложения президента США Дональда Трампа об условиях перемирия.

"Движение готово и серьезно настроено в отношении достижения соглашения. (...) ХАМАС готов принять любую инициативу, которая точно приведет к окончательному прекращению боевых действий", - передает агентство слова представителя движения Тахера ан-Нуну.

Дипломатический источник в Египте сообщил AP о планах делегации ХАМАС встретиться в среду с египетскими и катарскими представителями, чтобы обсудить предложение о перемирии.

Ранее Трамп утверждал, что Израиль согласовал условия, предложенные США, необходимые для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Американский президент призвал ХАМАС принять предложение как можно скорее и предостерег, что в противном случае ситуация будет только ухудшаться.