Эрдоган заявил, что Армения демонстрирует более гибкий подход к запуску Зангезурского коридора

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Армения стала демонстрировать более гибкий подход к запуску Зангезурского коридора.

"Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, она демонстрирует более гибкий подход к участию в экономической интеграции", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращению из Азербайджана.

По его словам, которые приводит агентство Anadolu, "развитие этого региона - это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, для нас, для Ирана и других стран". "Зангезурский коридор принесет новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона. Мы рассматриваем эту линию не только как часть геополитической, но и геоэкономической революции", - отметил президент.

Открытие Зангезурского коридора также станет стратегическим развитием Среднего коридора, добавил он.

"Когда коридор будет открыт, турецкие товары будут пересекать Каспийское море и быстрее попадать в Центральную Азию и Китай, а товары, идущие из Европы в Китай, также начнут проходить через Турцию. По этой причине значение Зангезурской ветки Среднего коридора в грузоперевозках возрастает и будет возрастать", - заявил Эрдоган.

По его мнению, подписание мирного договора между Арменией и Азербайджан откроет новые исторические возможности для региона.