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В Иране заявили, что для возобновления переговоров по ядерной программе США должны исключить новые удары

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что для возобновления переговоров с США по иранской ядерной программе Тегеран должен быть уверен, что в ходе переговорного процесса Вашингтон не нанесет новых ударов.

"Для того, чтобы мы могли принять решение о возобновлении сотрудничества, нам необходимо сначала убедиться в том, что Америка не предпримет военного нападения на нас во время переговоров", - сказал Аракчи в интервью телеканалу CBS, комментируя сделанное ранее президентом США Дональдом Трампам заявление, что переговоры с Ираном могут возобновиться уже на этой неделе.

Аракчи сказал: "Я не думаю, что переговоры возобновятся так быстро, считаю, что, учитывая все эти соображения, нам все еще нужно больше времени".

При этом он добавил, что "двери дипломатии никогда не захлопнутся".

Министр, отвечая на вопрос, намерен ли Иран продолжать обогащать уран, сказал, что "мирная ядерная программа страны превратилась в предмет национальной гордости и величия".

"Никто не может уничтожить технологии и науку для обогащения урана с помощью бомбардировок. Если с нашей стороны будет воля добиться прогресса в этой отрасли, а она существует, мы сможем быстро устранить ущерб и наверстать упущенное время", - подчеркнул Аракчи.

Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что США удалось посредством авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты.

"Это место уничтожено, мы считаем, что всё, связанное с ядерной программой, уничтожено", - сказал он.

Хроника 13 июня – 01 июля 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Аббас Аракчи США Иран
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