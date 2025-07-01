Глава ЕЦБ отметила достижение цели по инфляции и сохранение рисков

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) добился снижения темпов роста потребительских цен в еврозоне до целевого показателя в 2%, однако риск усиления инфляции сохраняется в связи с геополитическими событиями, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

В ходе сессии с главами других ведущих мировых центробанков на проходящем в Синтре (Португалия) ежегодном форуме ЕЦБ Лагард повторила, что регулятор принимает решения по ставкам "от заседания к заседанию" и не дает предварительных обещаний относительно их дальнейшей траектории.

ЕЦБ опустил основные ставки в июне в восьмой раз за последний год, и Лагард заявила тогда, что он близок к завершению цикла смягчения политики. В настоящее время ставка по депозитам ЕЦБ составляет 2%.

По словам Лагард, нейтральный уровень ставок в еврозоне может быть более высоким, чем это было в предыдущие годы. Она отметила, однако, что этот вопрос "является иллюзорным, поскольку нейтральный уровень ставки обычно относится к миру, где нет шоков, где существует идеальное равновесие", а "это не тот мир, в котором мы живем".

Лагард отказалась комментировать динамику курса евро, укрепляющегося к доллару в последнее время. При этом, говоря о статусе доллара, она отметила, что текущий год может стать поворотным, поскольку "здесь явно что-то нарушилось".

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил на мероприятии в Синтре, что ожидает дальнейшего снижения ставки британским ЦБ. В настоящее время она находится на уровне 4,25%.

Бейли отметил, что не ожидает второй волны усиления инфляции в Великобритании, добавив, что рынок труда в стране слабеет. "Я полагаю, что уровень ограничительности денежно-кредитной политики снизится до уровня, приближенного к нейтральному", - сказал он.

Руководитель Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в Синтре во вторник, что ключевыми факторами, влияющими на инфляцию в стране, является динамика зарплат и последствия торговых пошлин. Он, однако, отказался отвечать на вопрос о пошлинах, отметив, что переговоры по этому вопросу ведутся соответствующим ведомством.