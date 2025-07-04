Лагард назвала оправданным нынешний уровень ставок ЕЦБ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Европейский центробанк считает текущий уровень основных процентных ставок оправданным и по-прежнему привержен цели по поддержанию инфляции в еврозоне на уровне 2% в долгосрочной перспективе, заявила ARD глава ЕЦБ Кристин Лагард.

"Наше стремление, приверженность и обязанность заключаются в обеспечении ценовой стабильности, а это соответствует инфляции в районе 2%, - сказала она. - Мы достигли успеха, инфляция уже составляет 2%, и мы продолжим работать в этом направлении".

"Мы сделаем все необходимое, чтобы инфляция осталась на этом уровне, - добавила Лагард. - Неопределенность высока, нас окружает непредсказуемость, но в том, что касается цен, имеется уверенность и стабильность".

Глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало предупредил, что укрепление евро на 14% с начала года создает риски слишком низкой инфляции.

По его мнению, рост курса евро на 10% снижает инфляцию на 0,2 процентного пункта на ближайшие три года.

"Это может повысить риски того, что инфляция окажется ниже нашей цели, и мы не можем это игнорировать", - заявил де Гало.

Ранее зампредседателя ЕЦБ Луис де Гиндос отмечал, что подъем пары евро/доллар выше $1,2 может усложнить задачу центробанка по достижению целевого уровня инфляции.

Евро на закрытие торгов в четверг стоил $1,176. На 13:52 по Москве в пятницу евро укрепляется примерно на 0,2%, до $1,178.

ЕЦБ восемь раз за последний год снижал ставки, и теперь ключевая ставка по депозитам составляет 2%. Аналитики и участники рынка в целом ожидают, что на июльском заседании регулятор не станет менять ставки, чтобы оценить влияние уже принятых мер на экономику еврозоны.