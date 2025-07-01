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Трамп уверен, что Палата представителей одобрит законопроект о расходах и налогах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что Палата представителей вслед за Сенатом одобрит разработанный по инициативе Белого дома "большой, красивый" законопроект о снижении налогов и повышении расходов на ряд сфер, сообщает телеканал NBC News.

"Я думаю, что в Палате представителей одобрение законопроекта пройдет очень хорошо. Думаю, в Палате представителей добиться одобрения будет легче, чем в Сенате", - приводит телеканал слова Трампа.

По словам президента США, по инициативе которого законопроект и стали называть "большим, красивым", в проекте "есть что-то для каждого американца. Проблем в Палате представителей не будет".

Ранее во вторник американские сенаторы поддержали "большой, красивый" законопроект, который, помимо прочего, предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе. За законопроект проголосовали 50 сенаторов, еще 50 - против. Решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Вэнса, который поддержал проект. Против законопроекта проголосовали все демократы, а также - несколько сенаторов-республиканцев.

В понедельник в Cенате начались дебаты по проекту. Им предшествовало чтение полного текста документа объемом около 1 тыс. страниц. Оно продлилось около 16 часов.

Первоначальную версию "большого, красивого" законопроекта одобрили ранее в этом году как раз в Палате представителей, после чего его рассмотрением занялся Сенат. Однако сенаторы внесли поправки в документ, и поэтому теперь конгрессменам из Палаты представителей предстоит проголосовать уже по новому варианту.

CNN сообщает, что лидеры республиканцев в Палате представителей уже выразили намерение принять законопроект до 4 июля, как этого хочет Трамп. При этом, по сообщению американских СМИ, среди республиканцев в Палате представителей есть и те, у которых есть претензии к варианту законопроекта, утвержденному сенаторами. Поэтому, как отмечается в сообщениях, гарантий, что "большой, красивый" законопроект будет принят, пока нет.

Дональд Трамп Палата представителей США Сенат
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