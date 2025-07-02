Израиль согласился на условия для заключения перемирия в Газе на 60 дней

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Израиль согласился на условия, необходимые для осуществления соглашения о прекращения огня в секторе Газа на 60 дней, заявил президент США Дональд Трамп.

"Израиль согласился на необходимые условия для завершения процесса заключения соглашения о 60-дневном режиме прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он отметил, что представители США провели во вторник "долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе".

"Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС согласится на эту сделку, потому что лучше не станет - будет только хуже", - подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что предложение о перемирии представят Катар и Египет.