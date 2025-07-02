Макрон оптимистично отнесся к планам Путина выступать против выхода Ирана из ДНЯО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настроен оптимистично, поскольку Путин выразил намерение не допустить выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Макрон сообщил об этом, выступая в правительстве, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление пресс-секретаря кабмина Софи Прима.

В ответ на вопрос о возможности продвинуться в решении конфликта на Украине Прима отметила, что Макрон был "немного менее" оптимистичен.

По ее словам, "обсуждался вопрос о прекращении огня, но Владимир Путин ставит те же условия".

Телефонный разговор Макрона и Путина состоялся вечером 2 июля по инициативе французской стороны.