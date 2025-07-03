Глава ЕК призвала датское председательство Совета ЕС довести до утверждения 18-й пакет санкций против РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен надеется, что Дания в период своего председательства в Совете ЕС завершит процедуру принятия 18-го пакета санкций против РФ.

"На прошлой неделе мы договорились о продлении наших санкций. И как первое достижение вашего председательства вы можете довести 18-й пакет до финишной черты. Я уверена, что это будет возможно", - заявила глава ЕК, обращаясь к премьеру Дании Метте Фредериксен.

Председатель ЕК находится в датском городе Орхус по случаю традиционной церемонии открытия очередного председательства Совета ЕС.

Фон дер Ляйен выразила уверенность, что эти санкции окажут давление на российскую экономику с целью вынудить РФ договариваться о мире с Украиной.

При этом она сказала, что до конца года будет выполнено обещание Брюсселя поставить Киеву 2 млн снарядов.

"Мы также инвестировали 2,1 млрд евро в укрепление обороны Украины уже сейчас. И происхождение этих денег важно. Мы делаем это, используя непредвиденные доходы от иммобилизованных российских активов", - напомнила фон дер Ляйен.

"Но Украине нужно больше. И для этого у нас есть SAFE (финансовый инструмент ЕС для обороны в 150 млрд евро - ИФ) для совместных закупок. Эти деньги могут быть взяты государствами-членами и инвестированы в украинскую оборонную промышленность, что ее укрепит", - продолжила председатель Европейской комиссии выступление, при котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

По ее словам, такой подход в интересах ЕС, "и это увеличит доход не только оборонной промышленности, но и правительства Украины".

"Важно, чтобы государства-члены могли присоединиться к SAFE, так же, как и Украина", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она заявила, что ЕС "усердно работает" над процессом вступления Украины в Евросоюз.