Кобахидзе заявил, что Грузия ожидает улучшения отношений с ЕС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти Грузии ожидают улучшения отношений с Евросоюзом, но Брюссель лишь продолжает оказывать давление.

Сегодняшнее отношение европейских бюрократов к избранным грузинским народом властям является "продолжением их давления на Грузию", сказал Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".

"Лидеры радикальной оппозиции являются агентами европейских бюрократов. Именно эти бюрократы запретили радикалам брать полученные в ходе выборов депутатские мандаты, и именно они отправили лидеров радикалов в тюрьму за отказ от сотрудничества с временной следственной парламентской комиссией", - заявил Кобахидзе.

При этом премьер-министр отметил, что, тем не менее, власти Грузии остаются в режиме "стратегического ожидания" улучшения отношений с Евросоюзом.

"Будем надеяться, что определенные изменения в перспективе в Евросоюзе произойдут в отношении Грузии", - сказал Кобахидзе.