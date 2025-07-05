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Жертвами наводнения в Техасе стали 13 человек, не менее 20 пропали без вести

Жертвами наводнения в Техасе стали 13 человек, не менее 20 пропали без вести
Фото: Eric Vryn/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В результате наводнений, вызванных длительными проливными дождями, в американском штате Техас, по состоянию на пятницу, подтверждена гибель 13 человек, сообщает агентство Associated Press (AP).

Шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что "в результате наводнения погибли 13 человек, работают над опознанием погибших", говорится в сообщении.

АР пишет, что поступает информация о многочисленных пропавших без вести, в том числе о примерно 20 девочках, отдыхавших в летнем лагере.

Местные власти подчеркнули, что ситуация продолжает развиваться и число погибших может измениться в ту или иную сторону, поскольку "продолжаются спасательные операции в отношении неустановленного числа пропавших без вести".

В социальных сетях "появились отчаянные просьбы о помощи, близкие ищут любую информацию о людях, оказавшихся в зоне наводнения", - отмечает агентство.

Техас
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