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Маск заявил, что сожалеет о некоторых высказываниях с критикой Трампа

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск, который ранее выступил с критикой президента США Дональда Трампа, заявил, что в некоторых случаях зашел слишком далеко.

"Я сожалею о некоторых своих публикациях, которые касались президента Трампа, на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал Маск в соцсети X в среду.

Ранее основатель SpaceX и Tesla разместил ряд сообщений, касающихся американского лидера. В одном из них Маск заявил, что поддерживает идею объявить главе Белого дома импичмент.

Конфликт между Трампом и Маском, до недавних пор возглавлявшим департамент эффективности правительства (DOGE), произошел в конце прошлой недели.

Основная причина их разногласий - подготовленный республиканцами законопроект о бюджете. По мнению Маска, в нем предусмотрено слишком много расходов, что приведет к дальнейшему быстрому росту госдолга.

Позже Трамп заявил, что их дружеские отношения с Маском завершены.

Илон Маск США SpaceX Tesla Дональд Трамп
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